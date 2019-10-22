Başepiskopos Sepuh Çulciyan’dan Aram Ateşyan ve Sahak Maşalyan’a çağrı

Türkiye Ermenileri Patrik seçim süreci yaklaşınca ve bu konuda gelişmeler yaşanınca mevcut olan endişe verici sorunlar daha da ağır bir şekilde gündeme gelmeye başlıyorlar.

Almanya’daki Ermeni kilisesinin ruhani önderlerinden Garegin Başepiskopos Bekçiyan’ın mektubundan sonra bir mektup ve çağrı da Ermenistan’daki Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Sebuh Başepiskopos Çulciyan’dan geldi.

Patrik Kaymakamı Sahak Episkopos Maşalyan ve Aram Başepiskopos Ateşyan’a yönelik mektubunda Sepuh Çulciyan şahsi menfaatlerini bir tarafa bırakıp kendine gelmeye çağırdı.

Türkiye’nin dışında bulunan Patriklik doğal adaylarının katılımını sınırlandırmaya yönelik talimatnameyle ilgili Çulciyan yazdığı mektupta “Gerçekçi olmalıyız ve belirtmeliyiz ki 85. Patriğin seçimini düzenleyen yönetmelik özellikle Ermenistan vatandaşı Sebuh Çulciyan’ın adaylığını engellemek üzere tasarlanmıştır. Eğer kendisi aday olma niyetini açıklamış olmasaydı Türkiye İçişleri Bakanlığı da yurtdışındaki episkoposların seçimlere katılımını engellemeyecekti.

Belirtelim ki bu türden yapay sınırlanmalarla gerçekleştirilen seçimlerde galip çıkan hiçbir ruhani ‘seçilmiş’ sıfatını hak etmeyecektir. Hatta kendi kendini de makamın muzaffer sahibi sayamayacaktır. Bu şartlarda seçilen patrik ancak bir Pirus zaferi kazanmış olacaktır ve tüm bunlar arasında en kötüsü de yıllardan beri belirsizliğe mahkûm olan İstanbul Ermeni toplumuna büyük bir ruhsal darbe vuracaktır. Ruhani bir intiharın başlangıcıdır bu tablo. Unutmayalım ki Türkiye Ermenilerinin büyük bir kısmı Türkiye dışında yaşamaktadır ve seçilecek patrikten beklenen de tüm dünyaya yayılan Türkiye Ermenilerini temsil etmesidir.

Sonuçta onlar, çok farklı bağlarla bu ülkenin toprağına ve suyuna bağlıdırlar ve İstanbul Patrikhanesi sadece İstanbul’da yaşayan Ermenilere değil, tüm dünya Ermenilerine aittir. Dolayısıyla, bu şartlar altında yapılan seçimle makama gelen şahıs kompleksler yaşayacaktır ve bundan ötürü bizzat Türkiye hükümeti dahi onu Türkiye Ermeni toplumunun ruhani önderi olarak görmeyecektir. Oysa, Türkiye dışında yaşayan episkoposların seçime katılımı, yeni seçilen patriğin elini güçlendirecekti ve seçimler de insani değerlerin, yeteneklerin takdir edildiği bir rekabet ortamında gerçekleşecekti” ifadelerine yer verdi.

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