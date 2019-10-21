Romanya Devlet Televizyonu, Ermenistan tarih ve kültürünü anlatan bir belgesel dizisi hazırladı

6 Ekim tarihinde Romanya’nın “TVR2” kamu televizyon kanalında, “Cap Compas” programının hazırladığı Ermenistan konulu belgesel dizisinin beşinci bölümü yayınlanacak.

Ermenistan’ın Romanya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, beş bölümden oluşan belgesel, Ermenistan’ın turistik çekiciliğini, görülecek yerlerini ve geleneklerini tanıtıyor.

Proje, tarih, kültür, mutfak, ekonomik kalkınma, gelenekler vs dair her açıdan Ermenistan’ı anlatmayı ve ülkenin turistik cazibesini Romanya halkına tanıtmayı amaçlıyor.

Ermenistan’ın Dışişleri Bakanlığı’nın ve Romanya Büyükelçiliği’nin desteğiyle çekilen belgesel dizisinde başkenti Yerevan, misafirperver bir şehir olarak tanıtıldı. Dizide Ermenistan Tarih Müzesi’nin ve Antik El Yazmaları Müzesi Matenadaran’ın barındırdığı nadir eserlere değinildi, ayrıca Ermeni kilise ve haçkarlar da konu edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/21/Romanya-Devlet-Televizyonu-Ermenistan-belgesel/167373

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