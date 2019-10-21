Patrik seçimi için aday olmayan Bekçiyan, iki isme çağrı yaptı: Sınırlamalar zarar verir, aday olmayın

Başepiskopos Karekin Bekçiyan patrik seçiminde adaylara kısıtlama getirildiğini söyleyerek hakları ellerinden alınan isimlerle dayanışma adına aday olmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın patrik seçimine dair talimatnamesinde yurt dışında görev yapan Türkiye doğumlu adaylara kısıtlama getirilmişti. Türkiye’deki ruhaniler ve Müteşebbis Heyet, bu talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştı.

Agos’un aktardığına göre seçime katılma hakkı olan Başepiskopos Karekin Bekçiyan dün bir açıklama yaparak aday olmayacağını bildirdi.

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Bekçiyan yurt dışında görev yapan 10 ruhaninin hakları ellerinden alın dığı ve adaylıkları engellendiği için onlarla dayanışma adına aday olmayacağını açıkladı. Bekçiyan sınırlamanın gelecekte Türkiye Ermeni Patrikhanesi’ne zarar vereceğini vurgulayarak seçim kampanyalarına başlayan Episkopos Maşalyan ve Başepiskopos Akeşyan’a da aday olmama çağrısında bulundu.

Patrik seçimi

11 Aralık tarihinde gerçekleşecek seçim 2 aşamadan oluşuyor. 8 Aralık Pazar günü patrik adaylarının delegelerini, kiliselerde kurulan sandıklarda oy kullanan halk seçecek.

11 Aralık Çarşamba günü de seçilmiş 103 sivil delege ve ruhaniler arasından seçilen 17 ruhaninin katılımı ile Patrikhane binasında yapılacak seçimle Türkiye Ermenileri 85. Patriği belirlenecek.

Bekçiyan dışında Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Başepiskopos Aram Ateşyan ve Değabah Episkopos Sahak Maşalyan aday oldu. Seçim, bu iki isim arasında gerçekleşecek.

Independent Türkçe

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