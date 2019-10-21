Orada bir göl var uzakta…

Kafkasya Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi Dernek Başkanı, Araştırmacı – Yazar Erkan Karagöz, Türkiye ile Gürcistan’ın sahip olduğu Aktaş Gölü’nün, Türklere neden yasak olduğunu yetkililere sordu.

Karagöz, Kars ve Ardahanlıların nüfus cüzdanlarını sallaya salyaya Gürcistan’a gittikleri gibi, Aktaş Gölünün kıyısında da oturmak, ayaklarını suya sokmak, o güzel havayı solumak istediklerini vurguladı.

Bu yasağın kaldırılması için yetkilileri duyarlı olmaya davet eden Erkan Karagöz,”Herkes bilir; “orada bir köy var uzakta, gitmese de gezmesek de o köy bizim köyümüz…” der ya bu öyle değil.

Bu zamane türküsü. “Orada bir göl var uzakta gidemezsek de gezemesek de bizim gölümüzmüş…” Diye başlamalı.

Şaka bir yana bir gölümüz var: Herkesin kaçak -göçek birkaç fotoğrafını zorla çektiği bir göl. Aktaş gölü, Kenarbel gölü, Hozapin gölü diye de bilinir, sularının sodalı olduğu rivayet edilirdi.

Şimdi öğrendik ki değilmiş, balıklar varmış içinde yüzen -gezen. Bir balıklara bir de Gürcistanlılara serbest bir göl.

Eskiden gözden-gönülden uzak, yoldan ırak bir göl olduğu için pek önemsemezdik. Şimdilerde yanı başında gümrük binamız, idari yapılarımız, lojmanlar var. Artık insanlar nüfus cüzdanını sallaya salyaya Gürcistan’a gittikleri gibi, Aktaş gölünün kıyısında da oturmak, ayaklarını suya sokmak, o güzel havayı solumak istiyor, ancaaak! Yassak hemşerim!

Ben geçen yıl bir denedim. Olmadı. Duramazsın, kıyısında oturamazsın, dendi.

Göle girmek de yanında gezmek de zinhar yasak. Bitiveriyor jandarma görevlileri. Emir öyle. Onların yapacağı bir şey yok da kim bu emri, niye veriyor, onu anlamak istiyoruz. Yarısı bizim yarısı Gürcistan’ın olan bu gölün diğer yarısında Gürcistanlı kayıklar, kayıkçılar gezerken bize yasak. Gürcülerle aramızda bir sorun var da biz mi bilmiyoruz?

Ani de öyleydi bir zamanlar. Genelkurmay’dan yazı getirin, Valilikten temiz kağıdı alın, demeseler de ona yakın sıkıntılar yaşatılıyordu Ani’yi gezmeye gidenlere. Derken bu yasaklar, sınırlamalar yerini “Amman o tarafa bakmayın, Ermenilere bakmayın, el sallamayın, göz süzüp diş gıcırdatmayın” derecesine iniverdi. Sonra mı? Günümüzde ziyaretçiler utanmasalar ve gözleri Arpaçay’dan geçmeyi yere Ermenistan’a geçip bir selfie çekip geri dönecekler.

Darısı Aktaş gölüne. Türkiye kıyılarından Aktaş gölüne girip ayaklarını suya sokamayanlara bir önerim var. Geçin Gürcistan’a nüfus cüzdanınızı sallaya sallaya, oradan gölün kıyısındaki Gürcistan köylerine geçin, gölün kıyısında yapın pikniğinizi, için çayınızı…

Göl’ü mü koruyorsunuz, bizi mi? Yoksa yoksa gölün dibinde yattığı söylenen denizaltıyı mı(!?) bilmiyorum. Şaka bir yana, dedeleri o topraklardan gelmiş biri olarak bu yasak zoruma gidiyor beyler.

Biri çıksın açıklasın nedenini; ya da “sana öyle gelmiş, böyle bir yasak yok,” desin. Bekliyorum.”dedi.

https://www.gazetekars.com/orada-bir-gol-var-uzakta-28340h.htm

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