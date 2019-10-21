Madrid merkezindeki tek Ermeni restoran, Ispanyollara Ermeni tarih ve kültürünü tanıtıyor (resimler)

İspanya’nın başkenti Madrid’deki tek Ermeni restoran, Madrid Ermenilerinin görüşme yeri olmakla birlikte Ermenistan’ı ve Ermeni kültürünü İspanya’ya tanıtan önemli bir merkez haline geldi.

Beş yıl önce açılan “Gayane’s” adlı restoranın sahibi ve tek aşçısı Zaruhi Parunakyan, günümüzde İspanyollara Ermeni yemeklerini yapmayı da öğretiyor. Bulgar eşi Anton Reyçev ile beş yıl önce evde lahmacun yapıp satmakla işe başlayan Parunakyan, yerel halkın lahmacunu beğendiğini farkedince restoran açmaya karar verdi.

Ermenistan’a karşı büyük ilgi ve saygı duyan Anton, eşine sadece restoran işlerinde yardım etmekle kalmayıp, bütün mısafirlerine hemen Ermenistan tarihini ve kültürünü anlatmaya başlıyor. Ermenistan vatandaşlığı olan ve hem Ermenice, hem Ermenistan tarihini okuyan Anton, Bulgaristan’da Ermenilere karşı büyük saygı duyulduğunu söylüyor.

İspanya’da ise pek çok insan Ermenilerden ve Ermenistan’dan pek haberdar değil. Bazı mısafirler, “Ermeniler Hristiyan mı, Müslüman mı? sorusunu bile soruyor. Resstoran sahipleri ise, ilk iş olarak binanın giriş kapısına “unutma beni” çiçeğini yerleştirerek mısafirlerine Ermeni Soykırımı dahil Ermenilerin tarihini anlatıyor.

Ermeni Soykırımı’nı anlatan “Vaat” (“The Promisse”) filmin çekimlerinde kullanılan 300 tane lavaş ekmeklerin, Zaruhi Parunakyan’ın “Gayane’s” restoranında yapıldığı da dikkat çekici.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/21/İspanya-Madrid-Ermeni-restoran/167338

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