Kudüs’te Pontius Pilate tarafından yaptırılmış 2 bin yıllık ‘kayıp’ bir yol bulundu

Kudüs’te arkeologlar tarafından İsa’nın çarmıha gerilmesinin arkasındaki isim olarak bilinen Pontius Pilate tarafından inşa ettirildiği düşünülen, 2 bin yıllık ‘kayıp’ bir yolun 220 metrelik bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail Eski Eserler Kurumu ve Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacılar, İsa’nın çarmıha gerilmesinin arkasındaki isim olarak bilinen Pontius Pilate tarafından inşa edildiği düşünülen ‘kayıp’ bir yolun 220 metrelik bir kısmını keşfetti.

Romalılar M.S. 70. yılda kenti yağmadığı sırada toprak altında kalan tarihi yolun Tapınak Tepesi’ne giden hacılar tarafından kullanılmış olabileceği kaydedildi.

Araştırmacılar yapımı M.S. 31 yılı civarı olarak tarihlenen yolun parke taşları altında 100’den fazla madeni para buldu. Bu buluntular yolun M.S. 23-36 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nun Yahudiye eyaletinin Valisi Pontius Pilate tarafından yaptırıldığını destekliyor.

Pontius Pilate, İsa’nın duruşmasına başkanlık eden ve çarmıha gerilmesinin arkasındaki isim olarak biliniyor.

Altı yıllık kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yol, Hristiyanlar için önemli noktalar olan Siloam Havuzu’ndan Tapınak Tepesi’ne çıkıyor.

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