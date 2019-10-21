Kim Kardashian çark etti! “Türkiye’deki üretimden haberim yoktu”

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Kim Kardashian, ‘Tekstildeki en iyi ülke’ diyerek korselerini ülkemizde üretti. Ermeni asıllı yıldız, diasporanın baskısı üzerine ‘Türkiye’deki üretimden haberim yoktu’ dönüşü yaptı!

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian’dan çark… Seksi yıldızın hazırladığı vücut şekillendirici korse koleksiyonu Eylül’de satışa çıktı. Kardashian‘ın saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korselerin üretimi ise Türkiye‘de yapıldı. Defalarca sözde Ermeni soykırımına destek veren Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızının bu kararı üzerine Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kim Kardashian’a “ÜrünleriniErmenistan’daüret” çağrısı yaptı. Kardashian ise “Üretimiçin en iyi sonucuTürkiye’de alacağımızıbelirledik” dedi. Ancak baskılar artınca “Korselerin Türkiye’de üretildiğinden haberim yoktu. Bilseydim buna asla izin vermezdim” açıklamasını yaptı.

ÜRETİM YERİ DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Ermenistan‘a giden Kim Kardashian’ın korselerinin bundan sonraki üretimini burada yaptıracağı da iddialar arasında…

İddialara göre ünlü yıldız, Kars ve Erzurum göçmeni Ermeni kökenli iki ailenin torunu…

https://www.ahaber.com.tr/magazin/2019/10/21/kim-kardashian-cark-etti-turkiyedeki-uretimden-haberim-yoktu

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