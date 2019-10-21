İPKV’den Tuzla’ya Temsilcilik

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Tuzla Temsilciliği 15 Ekim 2019’da düzenlenen törenle ibadete açıldı. Tuzla bölgesindeki Hristiyanların ibadet ihtiyaçlarını gidermek için açılan Tuzla Temsilciliği’nin açılışına çok sayıda kilise üyesi ve kilise önderleri katıldı.

Açılış törenindeki ibadette konuşan Pastör Emre Karaali, Rabb’e ibadet etmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek bu temsilciliği açabilmek ve yerini bulabilmek için iki buçuk yıl dua ettiklerini, uygun bir yeri bulabilmek için dua yürüyüşleri yaptıklarını belirterek, “Sonunda bu yeri bulduk. Burası konumu ve genişliğiyle hayallerimizin de ötesinde bir yerdi. Aslında imanımızdan daha büyük bir yer. Umut ediyoruz ki bu topluluk bu bölgede Rabb’in adını yüceltsin. Aslında bu bölge kiliseye yabancı değil. Burada 60 yıl önce bir kilise varmış fakat yıkılıp apartman yapılmış. Şimdi de kilise vakfımızın temsilciliğiyle buradayız. Kilise bulunduğu bölge, ülke ve aslında dünya için bir bereket kaynağıdır. Çünkü Kilise Kutsal Kitap’ın buyruğu uyarınca bulunduğu bölgede ki insanlar için dua eder, ülkesinin esenliği için dua eder, başımızda ki yöneticiler için dua eder. Biz de bu temel prensipler ışığında bu binada duada sadık kalacağız ve hem Tuzla, hem Türkiye için dua edeceğiz.” dedi.

“DÖRT DUVAR, KİLİSE OLMAK İÇİN ARAÇTIR”

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Topuz yaptığı konuşmada İPKV’nin 1999 yılında kurulduğunu belirterek vakfın 20 sene içinde bir çok temsilcilik ve kilise açtığını söyledi. Vakfın İstanbul haricinde Eskişehir, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara’da da temsilcilikler açtığını bunun yanı sıra İstanbul’un ilçelerinde de şubeler açtıklarını belirten Topuz, Tuzla ile birlikte 12 topluluğun vakıf bünyesinde hizmet ettiğini söyledi.

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderi Carlos Madrigal yaptığı konuşmada, “Sevincimiz çok büyük çünkü yeni bir yerde Rabb’in adı parlıyor. Buranın en önemli özelliği budur. Nasıl ki şimdi pencereden güneş ışınları gelip burayı aydınlatıyorsa buradan da bütün etrafa Rabb’in görkemi yayılacaktır. Kilise olmak dört duvar olmak değildir; dört duvar, kilise olmak için araçtır. Kilise olmak İsa’nın kim olduğunu anlamak demektir. Kilise olmanın amacı İsa’yı tanımak, İsa’yı yansıtmak ve İsa’yı tanıtmaktır. İsayı tanımak istiyoruz. Tanıdığımız kadar karakterimiz değişsin ve bir şekilde onu yansıtsın. Bu ışığı etrafa da yansıtmak istiyoruz. Onu dağıtmak istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından açılışa katılan kilise önderleri İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Tuzla Temsilcisi Pastör Emre Karaali için hep birlikte dua etti.

Daha sonda Karaali misafirlere temsilcilik binasını gezdirdi ve katılımcılar sevgi sofrasında sohbet etti.

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Tuzla Temsilciliği yaklaşık 100 kişi kapasiteli toplantı salonu, çocuk ve dua odası, yönetim ve seminer odası ve mutfağıyla Tuzla halkına hizmet edecek.

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