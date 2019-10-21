Fransa’da Ermeni gazete binasına saldırı düzenlendi

Fransa’da faaliyet gösteren Ermeni Nouvelles d’Arménie gazetesinin ofisine 20 Ekim tarihinde saldırı gerçekleştirildi.

Ermenistan Büyükelçiliğinden olayla ilgili bilgiler aktarıldı. Fransa’da Ermenistna diplomatik temsilciliği aynı zamanda ifade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırıyı kınadı.

Nouvelles d’Arménie gazetesi Twitter hesabı üzerinden saldırıdan sonra ofisin durumunu gösteren bir fotoğraf yayınlamıştı.

Ermeni gazetesine karşı yapılan bu saldırıyı Nouvelles d’Arménie’nin Baş editörü Ara Toranyan’ın Paris’te düzenlenen Türkiye karşıtı ve Suriye Kürtlerine destek veren eylem ve kampanyalara katılmasına bağlıyorlar.

Saldırı sırasında ofisten 3 bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesi de çalındı. Bunların içinde gizli bilgiler de yer alıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/21/Fransa-Ermeni-gazete/167315

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