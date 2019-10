Les locaux de Nouvelles d’Arménie cambriolés

par Ara Toranian

Les locaux de Nouvelles d’Arménie Magazine ont été la cible d’un cambriolage dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 octobre. Trois ordinateurs de la rédaction et un appareil photo ont été volés. Nouvelles d’Arménie Magazine devait partir ce soir à l’imprimerie. Les ordinateurs, qui ne représentent pas de valeur marchande particulière, contenaient la maquette du prochain numéro de notre média et un certain nombre de données sensibles (fichiers d’adresses, interviews off, etc). La porte des locaux a été détruite.

Notre rédaction est très engagée sur la question du Haut-Karabagh, de la pénalisation du négationnisme et dans le contexte actuel pour la défense des Kurdes contre l’agression turque. Ara Toranian avait notamment participé au meeting organisé par le CCAF et Bernard-Henri Lévy sur le parvis des droits de l’homme samedi 12 octobre dernier et à un meeting au théâtre du gymnase mardi 15 octobre avec Jean-Christophe Lagarde.

Des ordinateurs contenant des données sensibles avaient été volés en 2006 chez différents responsables de la communauté arménienne.

