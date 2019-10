Çiğli’de Cemevinin temeli törenle atıldı

Çiğli halkının yoğun ilgi gösterdiği Harmandalı Cemevi Temel Atma Töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner’in katılımıyla gerçekleşti.

Törene ayrıca CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Kamil Okyay Sındır, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Çiğli ve diğer ilçelerin belediye başkan yardımcıları ve bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Temel atma töreni Harmandalı Cemevi Dedesi Yusuf Teköz’ün verdiği gülbeng duası ile başladı. Ardından zakir dinletisi ve semah gösterileri yapıldı.

“Alevilerin duruşuna saygı gösterilmeli”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törenin açılış konuşmasında, “Alevilik insanı kamile ulaştırmayı çabalayan bir kültürdür. Hak ile buluşturan bir yol, kardeşlik dürüstlük ve özgürlük felsefesidir. Alevi toplumu cemevlerinin kendi kültürlerini yaşatan yer olduğuna karar vermiştir. Bu durum üzerinde tartışma yürütülmeyecek kadar açıktır. Bugün bunu tartışmanın hükmü yoktur. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna sadece saygı gösterebilirler. Biz demokrasiyi, kardeşliği, yurttaşlığı ve adaleti bu şehrin vazgeçmezleri olarak görüyoruz. Alevilik üzerinden yapılan siyaset anlayışının bir an önce bitmesi gerekiyor. Biz siyasetçilere düşen bu öğretileri bilmek, yaşatmak ve inancımız her ne olursa olsun saygı göstererek gelecek nesillere taşımaktır. Harmandalı Cemevinin tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Gümrükçü Başkanım benim sizlere söylememi istedi. Bu ay sonunda Harmandalı’nda elektrik üretmeye başlıyoruz ve kokudan da sinekten de her gün giderek daha az rahatsız olacaksınız. Bunun da buradan sözünü veriyorum” dedi.

“Klasik başkanlık yapmayacağım”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Üç şey söyleyeceğim. Birincisi ben bu şehre 21 yıl önce geldim. Kuruluşundan itibaren göçle kurulmuş bir şehir. Yerlisi var, Balkanlardan doğudan gelmiş insanlarımız var. Anadolu’nun 81 ilinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı ve herkesin birbirini saygıyla hoşgörüyle karşıladığı bir ilçe. Çiğli’nin bu ülkeye örnek olması gereken bir anlayışı var. Bir arada kardeşçe saygı ve sevgi içerisinde yaşıyorlar. Çiğli’nin birliğini bütün Türkiye’ye örnek olur diye düşünüyorum. İkincisi İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak dedik. Yeni kent merkezi de Harmandalı olacak ve Harmandalı hak ettiği yere kavuşacak. Bu anlamda birçok adım attık. Burada cemevi ile devam ediyoruz. Ardından çöpler, yeni yollar ile devam edeceğiz. Son olarak da ben klasik bir siyaset ve klasik bir başkanlık yapmayacağım. Sorun olan ve 1999 yılından beri bütün belediye başkanlarının verdiği sözleri tutan belediye başkanı olacağım. Temel atma törenini son altı ayda da yapardım. Ama altıncı ayında temel atma onurunu yaşayan bir belediye başkanıyım. Arkamda siz varsınız; sizin verdiğiniz güç ve destek var. Önümüzde de Büyükşehir başkanımızla birlikte Çiğli’yi marka kent yapma iradesini göstereceğiz. Tunç Soyer Başkanın Çiğli’yi unutmadığını belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Aleviler kendi değerini ve gücünü bilsin”

Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, “25- 30 milyonu bulan alevi kesimi, ibadetlerini yapabilmeleri için belediyelere müracaat edip, onların desteğiyle ibadetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar acı. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu herkesin saygı göndermesi gerektiğini savunup durular; biz her seferinde söylüyoruz anayasanın 10. maddesi yurttaşların ırkları, siyasi yaklaşımları ne olursa olsun “yurttaşlar yaşalar önünde eşittir” der. Temel taşını oluşturan bir maddedir bu. Aleviler itilen kakılan, yönetimlerde yer alamayan bulamayan bir toplum. Devletin dini, adalettir. Adaletle yönetilmeyen bir devletin kendi toplumunda huzuru sağlaması mümkün değildir. Aleviler kendi değerini ve gücünü bilsin. Bir ülkenin nüfusunun üçte biri Aleviyse, bilin ki Alevilerin oyu olmadan o seçimler kazanılmaz” dedi.

“Alevileri bölmeyin”

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise“Böyle güzel günleri ülkemizde bol bol yaşamak istiyoruz. Alevilik engin bir deryadır ve burada herkese yer var. Semahıyla yol sürenlerin adıdır. Yol sürenlere selam olsun. 1400 yıldır bu yolu sürenlere sayın hocamız bu inancı bizlere aktaranlara bu yolu sürenler fırsat verenlere selam ediyoruz. Son 3 yılda dokuz tane cem evinin açılışını yaptık, sizlerle beraber 12. cem evimizin temelini 12 imamlara hitaben beraber atacağız. Alevileri bölmeyin, Aleviler cumhuriyetin baş tacıdır. Her cemevinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı vardır; bizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı hep beraber karşı çıkacağız. Sizlerle beraber bu güzel günleri de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Birlikteliği sağlayan belediye başkanlarımızdır; huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bölünürsek yok oluruz”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Şeh Bedrettin, ‘Ön yargı, yanılgının yansımasıdır’ demiştir. Ülkemizde hep ön yargılı yaşadık. Üzerimizdeki ön yargıları atma zamanı geldi. Her zamankinden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Cemevi demek eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik ve adalet demektir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz” ifadelerini kullandı.

“Yasada cemevi denmez”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik bir devlettir der anayasa. Eşitliği yurttaşlıkta eşit yurttaşlığı savunan madde vardır. Laikliği iki cümleyle ifade edebiliriz. Alevilik inanç ve etnik kimliklerin, kör olması ve görmemesi anlamını taşır. İnanç ve vicdan özgürlüğüdür. Bu da her insana eşit mesafede olmayı temsil eder. Bu cemevi için böyle değil. Yasada cami der, mescid der, kilise der ama cemevi demez. İç hukukta da maalesef cemevi ifadesini yerleştiremedik. Soru önergesi teklifler verdik ama iç hukuk tükendiği için bunu sokamadık. Cemevleri ifadesi meşrulaşmış, meşrulaştırılmıştır. Canlar bu cemevinin iyilik getirmesini ve birlikte bir yaşam arzu ettiğimiz bir yaşama evirmesi adına iyi işler yapmasını diliyorum” dedi.

