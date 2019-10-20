Bekçiyan aday olmuyor

Başepiskopos Karekin Bekçiyan patrik seçiminde adaylara kısıtlama getirildiğine dikkat çekerek hakları ellerinden alınan ruhanilerle dayanışma adına aday olmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın patrik seçimine dair talimatnamesinde yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu adayla kısıtlama getirilmişti. Türkiye’deki ruhaniler ve Müteşebbis Heyet, bu talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştı. Seçime katılma hakkı olan Başepiskopos Karekin Bekçiyan bugün bir açıklama yaparak aday olmayacağını bildirdi. Bekçiyan yurtdışında görev yapan 10 ruhaninin hakları ellerinden alındığı ve adaylıkları engellendiği için onlarla dayanışma adına aday olmayacağını açıkladı. Bekçiyan sözkonusu sınırlamanın gelecekte Türkiye Ermeni Patrikhanesi’ne zarar vereceğini vurgulayarak seçim kampanyalarına başlayan Episkopos Maşalyan ve Başepiskopos Akeşyan’a da aday olmama çağrısında bulundu.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23088/bekciyan-aday-olmuyor

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