Ara Güler mezarında anıldı

Ara Güler mezarında anıldı

Ara Güler vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı: Meslektaşları ve sevenleri katıldı.

DUVAR – Fotoğrafçı Ara Güler için, vefatının 1. yılında Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Güler‘in asistanı Fatih Aslan, gazeteci-yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk, fotoğrafçı ve gazeteci Coşkun Aral, sunucu Osman Tan ile sevenleri katıldı. Anma törenine katılan çok sayıda kişiye Ara Güler anısına acı badem kurabiyesi dağıtıldı.

Güler‘in 20 yıllık asistanı Fatih Aslan, törenin ardından konuştu. Aslan, “Ara Güler‘i tanımak, Ara Güler ile iş yapmak ondan bir şeyler öğrenmek insana o kadar keyif veriyordu ki; onunla birlikte çalıştığım için çok mutlu ve gururluyum. Ara Güler aramızdan ayrılalı bir yıl oldu ve hayatımızda öyle derin izler bıraktı ki. Bu izler aslında hem keyifli hem de hüzünlü izler. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Ara Güler bizlere çok büyük eserler bıraktı. Onun eserlerini tanıtmak ve onun hatırasını yaşatmak için mücadele edeceğim” dedi. (İSTANBUL/AA)

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