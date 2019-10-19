Lübnan’da Sünni, Şii, Dürzî ve Hristiyan din insanlarından protestolara ortak destek

Lübnan’da ekonomik krizin ağırlaştırdığı yaşam şartlarına yönelik son dönemlerin en kapsamı protestolarından birine dönüşen eylemlere, Sünni, Şii, Hristiyan ve Dürzî din insanları da destek verdi.

Lübnan’da hükümetin WhatsApp aramalarını vergilendirme planlarına tepki olarak başlayan ancak kısa sürede ekonomik krizin ağırlaştırdığı yaşam şartlarına yönelik son dönemlerin en kapsamı protestolarından birine dönüşen eylemlere, Sünni, Şii, Hristiyan ve Dürzî din insanları da destek verdi.

Gazeteci Julie Kebbi tarafından paylaşılan bir videoda, din insanlarının aralarında bulunduğu kalabalığın Lübnan Milli Marşı’nı söylediği ve “Hepimiz biriz” diye slogan attıkları görüldü.

Şam-Beyrut hattında yaşayan ve Orta Doğu konusunda önde gelen gazetecilerden biri olan Hediye Levent de Kebbi’nin paylaştığı anlarda çekilen bir fotoğrafına Twitter hesabında yer vererek, “Lübnan’da Sünni, Şii, Durzi ve Hristiyan din adamları gösterilere destek vermiş. Mezhep esaslı bir anayasa ile yönetilen ve hala iç savaşın hayaletleri ile yaşayan Lübnan için çok önemli bir kare” yorumunda bulundu.

15 yıl süren ve 1990’da sona eren bir iç savaş da yaşayan Lübnan’da siyaset keskin mezhepsel çizgilerle belirleniyor. Ülkenin devlet başkanı Maronit Hristiyanlardan seçilirken başbakan Sünni Müslüman ve Meclis Sözcüsü de Şii Müslümanlardan seçiliyor.

Perşembe günü Beyrut’un Riad el Sulh Meydanı’nda “Halk rejimi devirmek istiyor” sloganlarıyla başlayan eylemler 3 gündür devam ediyor. Göstericileri sokağa çıkaran karar WhatsApp aramalarına vergi getirilmesi planları oldu. Ama birçoğu hükümeti ekonomik krizle mücadelede eksik gördüklerini söylüyor.

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