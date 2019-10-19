Kürt partilerden ortak tutum

Kürt Ulusal Kongresi’nin (KNK) Cuma günü Kürdistani 50 siyasi parti ve kurum temsilcisinin katılımıyla Hollanda’da başlayan 19. Olağan Kongresi dün devam etti. Kongreye dört parçadan katılan parti temsilcileri, Türkiye’nin süren Kuzey Doğu Suriye’ye yönelik harekatının esas amacının ‘Kürt katliamı’ olduğu belirtilerek, buna karşı ulusal birliğin geliştirmesi çağrısında bulundu. Kongreye Kuzey Suriye’den katılan PYD Eşbaşkanı Şahoz Hesen, Türkiye’nin ÖSO ile birlikte giriştiği saldırılara karşı büyük bir direnişin olduğunu vurguladı. Yürürlükteki imha planının büyük ve ağır bir çerçevesi olduğunun altını çizen Hesen, “Suriye’de bu yıkım ancak bizim projemizle son bulabilir. Halkımızın kazanımlarını hedef alan bu saldırılara karşı ancak topyekûn bir direniş ile cevap verebiliriz. Çünkü bu saldırılar sadece Rojava’yı değil bütün Kürt halkını hedefliyor. Bunun için Kürdistanı bir tavırla buna karşı koymamız gerekiyor. Bugün ulusal birlik günüdür” dedi.

Baxtiyar: Erdoğan kaybedecek

YNK’nin önde gelen isimlerinden Mele Baxtiyar ise ABD ve uluslararası güçlerin Kürt politikalarına değindi. ABD başkanı Donald Trump’ın “Kürtlere para verdik” sözlerini sert bir dille eleştiren Baxtiyar, “Kürtler para değil, özgürlük istiyor” diye seslendi. Mele Baxtiyar, “Kürtler uzun yıllardır Türk devletiyle barışmak istiyor. Bu konuda Sayın Öcalan ve Celal Talabani’nin birçok girişimi oldu. Ama Türk devleti, katliamla cevap veriyor. Ne olursa olsun Kürtler kazanacak, Erdoğan kaybedecektir.” Irak Parlamentosu Goran Fraksiyonu Başkanı Dr. Yusif Mihemed Sadiq da ulusal duygularının üst seviyede olduğunu dile getirerek, bunu da YPJ, YPG ve DSG savaşçılarına borçlu olduklarını söyledi.

‘Çözüm adresiyiz’

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Abdulkerim Omar Türk devletinin amacının Kürtlerin imhası olduğunu ifade ederek, “Türkiye baştan beri DAİŞ ve İslami grupları destekledi. Kürtler statü sahibi olmamak için elinden geleni yaptı. Bu gruplar yoluyla yapamayınca kendisi katliamlar yapmaya başladı. Rojava’daki devrim toplumsal ve ilerici bir devrimdir. Bölgede yaşayan halkların birlikte yaşaması için bir çözüm ve tek adrestir” dedi.

‘Bu bir komplodur’

PJAK Eşbaşkanı Siyamend Muini ise şunları söyledi: “Rojava’nın çözümü bütün Kürdistan’ın çözümüdür. Onun için Rojava’da yürütülen mücadeleye bütün Kürt partileri destek vermelidir. Bir komplodur. Amacı Kürtlerin özgürlüğüdür. Hedef Kürtlerin kazanımlarıdır. Bu komplo ancak ulusal düzeyde verilecek cevap ile boşa çıkartılır.” Hizbî Koministi İran Sazmani Kurdistan-KOMALA Genel Sekreteri Birahim Alizade de Rojava’nın bütün Kürtlerin umudu olduğunun altını çizerek, bütün Kürtlerin bu umuda sahip çıkması gerektiğini söyledi.

‘Zihniyetleri soykırımcı’

Kongrede konuşan Asuri-Süryani kurumu Kongreya Camayto Behtnarin Temsilcisi Ceorge Aryo, Mezopotamya’nın kadim halkı olan Asuri-Süryani halkının yok olmayla karşı karşıya olduğunu vurguladı ve “Bu devlet soykırımcı ve katildir. Hiçbir azınlık halk, inanç ve grup bırakmadılar. Amaçları kendi zihniyetlerini Ortadoğu’da yaymaktır. Bu devletin zihniyeti soykırımcı” dedi. Sazmani Demokratiki Yarsan adına konuşan Mihemed Bele ise “Kurtuluşumuz burada. Yarsaniler baskı altında. Kürtler renkleri, farklılıklarıyla özgürce yaşamak istiyor” dedi.

AMSTERDAM