Ünlü besteci ve müzisyen Goran Bregoviç, Ermenistan’da konser verecek

Sırp asıllı Bosna’lı besteci ve müzisyen Goran Bregoviç, yılbaşı gecesi Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da konser verecek.

Yerevan Belediyesi Basın Sekreteri Hakob Karapetyan, konserin Yerevan’ın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bregoviç’in, 2010 yılında düzenlenen “Yerevan Perspektifleri” Müzik Festivali kapsamında ilk kez Ermenistan’da konser verdiğin hatırlatan Karapetyan, ünlü müzisyenin Yerevan’daki hayranlarıyla ikinci buluşmasının ise 2012’de gerçekleştiğini kaydetti.

Emir Kusturica’nın hemen hemen tüm meşhur filmlerinin (“Kara Kedi, Ak Kedi”, “Çingeneler Zamanı”, “Arizona Rüyası”, “Yeraltı”) müzikleri, tanınmış bir müzisyen ve besteci olan Bregoviç’e ait.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/18/Goran-Bregoviç-Ermenistan/167249

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