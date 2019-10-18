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Türkiye’yi desteklemişlerdi! Kilisenin yakınında patlama oldu

2019-10-18

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Türkiye’ye yakınlığı ile bilinen Süryani kilisesi olan St. Afrem Kilisesi yakınlarında patlama meydana geldi.

İsveç’in başkenti Stockholm‘de dün gece saatlerinde 2 ayrı patlamameydana geldi. İlk patlama başkent Stockholm’e bağlı Södertalje semtinde bulunan Türkiye’ye yakınlığı ile bilinen Süryani Kilisesi olan St Afrem Kilisesi yakınlarında yaşandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında kilise zarar görmedi.

İkinci patlama ise gece 03.00 sıralarında Stockholm’un dış mahallelerinden Waxholm’de bulunan bir çiftlikte meydana geldi.

Stockholm Basın Sözcüsü Ola Österling, “Bu patlamaların arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyoruz” dedi.

Olaylarla alakalı soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA

http://www.haber7.com/dunya/haber/2907471-turkiyeyi-desteklemislerdi-kilisenin-yakininda-patlama-oldu

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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