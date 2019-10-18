Suriye Uzlaşmasının Ardından ABD-Türkiye Arasında Telefon Trafiği

Amerika ve Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyinde ateşkes konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından bölgeden bazı çatışma haberleri gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştüğünü, Erdoğan’ın kendisine “küçük çaplı bir keskin nişancı ve top ateşi olduğunu” söylediğini belirtti.

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesini Twitter’dan duyurdu. Dün Başkan Yardımcısı Mike Pence’in temaslarının ardından sağlanan uzlaşma kapsamında 120 saat yani 5 günlüğüne çatışmaların durdurulması, operasyona ara verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bir gün sonra bölgeden sınır hattında çatışmanın yaşandığı haberi gelmişti.

“Taraflarda irade var, başarı şansı var”

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine küçük çaplı bir keskin nişancı ve top ateşi olduğunu ancak durumun hızlı bir şekilde çözüldüğünü söylediğini aktardı. Trump Twitter mesajında “(Erdoğan) ateşkesin ya da operasyona ara verme sürecinin başarılı olmasını istiyor. Benzer şekilde Kürtler de bunu istiyor, nihai çözümün olmasını istiyor.” diye yazdı. “Nihai çözüm” ifadesiyle neyi kastettiği ise anlaşılamadı.

Trump daha önce soruna böyle bir bakış açısının olmamasının çok kötü olduğunu, “Bunun yerine durumun son derece zayıf müdahalelerle ve yapay bir şekilde kurtarılmaya çalışıldığı mesajını verdi. Trump “Her iki tarafta da iyi bir irade ve gerçekten başarı şansı var” dedi. ABD’nin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağladığını ve IŞİD savaşçılarının hem Kürtler hem de Türkiye tarafından “çifte” korunduğunu savundu.

Başkan Trump “Bazı Avrupa ülkelerinin şimdi ilk kez kendi ülkelerinden gelen IŞİD savaşçılarını almaya hazır olduklarına ilişkin bilgi geldi. Bu iyi bir haber ama bunun (IŞİD savaşçılarını) BİZ yakaladıktan sonra yapılması gerekiyordu. Yine de büyük ilerleme sağlanıyor” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Twitter’dan Başkan Trump’a hitaben “Sayın Başkan insanlığın ortak düşmanı olan terörizmi yendiğimizde çok fazla hayat kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barış ve istikrarı teşvik edeceğine inannıyorum” sözleriyle seslenmişti.

Başkan Trump da Erdoğan’ın bu mesajını alıntılayarak büyük harflerle “TERÖRİZMİ YENELİM” mesajını paylaştı.

Daha sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamada da Trump Suriye’de durumun kırılgan olduğunu söyledi, “ABD’nin istediği takdirde Türkiye ya da başkalarına çok güçlü yaptırımları devreye sokacak durumda olduğunu vurguladı.

“Ankara’dan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymasını bekliyoruz”

ABD ve Türkiye arasında sağlanan uzlaşmanın ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan da açıklamalar geldi. Esper, ABD askerlerinin bölgeden çekilme sürecinin devam ettiğini belirtti, güvenli bölgenin uyglanmasında ABD askerinin karada görev almayacağını ancak hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri ile irtibatta olacaklarını vurguladı.

Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Cuma günü yaptığı görüşmede “Türkiye’nin anlaşmaya uyması gerektiğini ve Ankara’dan kendi kontrolundaki bölgelerde bulunan nüfusun güvenliğini sağlamasını beklediklerini” vurguladı.

“Dini ve etnik azınlığın korunması öncelik olmaya devam ediyor”

Trump yönetimi açısından bölgedeki dini ve etnik azınlıkların korunmasının odak noktası olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Esper, “Bu ateşkes savunmasız nüfusun korunması açısından çok gerekli bir adım. Bakan Akar’a Türkiye’nin IŞİD mahkumlarına ilişkin güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye’nin sorumlu olduğunu hatırlattım” dedi.

Mark Esper, ABD askerlerinin çekilme sürecinin tamamlanması sırasında kendisini olası her tehdide karşı savunma haklarının olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Mark Esper Perşembe günü ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile birlikte Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Hizmetler Komisyonu’na Türkiye’nin Suriye operasyonuna yol açan gelişmeler konusunda gizli brifing verdiklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper IŞİD’le mücadele sürecinde atılacak sonraki adımları görüşmek üzere NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’e gideceğini belirtti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...