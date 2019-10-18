Hrant Dink Vakfı’nın yapmak istediği konferans İstanbul’da da yasaklandı

HABER MERKEZİ – Hrant Dink Vakfı’nın 18-19 Ekim tarihlerinde yapmak istediği “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı” Şişli Kaymakamlığı tarafından gerekçe gösterilmeksizin yasaklandı. Konferans yine aynı tarihte Kayseri’de yapılmak istenmiş, ancak Kayseri Valiliği tarafından “uygun görülmediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Hrant Dink Vakfı’nın 18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul Şişli’deki Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda yapmak istediği “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı” yasaklandı.

Şişli Kaymakamlığı, bugün başlayacak olan konferans için verdiği yasaklama kararını vakfa dün (17 Ekim) saat 17.08’de bildirdi. Gönderilen tebliğde yasaklama kararı için gerekçe belirtilmedi.

Daha önce de Kayseri’de yasaklanmıştı

Vakıf, aynı konferansı yine aynı tarihlerde Kayseri’de yapmayı planlamış, ancak Kayseri Valiliği tarafından “uygun görülmediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Yasaklama kararının ardından vakıf konferansı, İstanbul’da Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda yapmaya karar vermişti.

Kaymakamlığın yasaklama kararının ardından Hrant Dink Vakfı tarafından açıklama yapıldı.

“18 ve 19 Ekim’de Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapılacak ‘Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’ yasaklandı!

“Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere, daha önce Kayseri’de yapılması planlanan konferans Kayseri Valiliği’nin müdahalesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine, Vakfımızın Yönetim Kurulu konferansın İstanbul’da yapılmasına karar verdi.

“Yarın yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmişken, bugün 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08’de Şişli Kaymakamlığı’ndan Vakfa bildirilen yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiştir.

“Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyenin değerli sunumlarıyla bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilecek ‘Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nın yasaklandığını üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Konferans hakkında

Hrant Dink Vakfı tarafından 18-19 Ekim 2019’da Kayseri’de yapılması planlanan bilimsel toplantı 1850 – 1950 yılları arasında Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel, kentsel ve mimari değişimlerin akademik boyutunu içeriyordu.

Konferansla konunun daha ayrıntılı bir biçimde anlaşılması ve bu konuda yapılan çalışmaların akademik dünyaya tanıtılması amaçlanmıştı.

Konferans için oluşturulan uluslararası bilim komitesi, Amerika, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden toplam 27 bilim insanının tebliğlerini seçmiş ve Kayseri’de sunum yapmaları için Kayseri’ye davet edilmişlerdi.

https://gazetekarinca.com/2019/10/hrant-dink-vakfinin-yapmak-istedigi-konferans-istanbulda-da-yasaklandi/

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