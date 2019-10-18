Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları, yıl sonuna kadar görüşmeye hazır olduklarını teyit etti

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Andrew Schofer (ABD), Stephane Visconti (Fransa) ve AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk, 14-17 Ekim tarihlerinde Güney Kafkasya’ya yaptıkları ziyaretin ardından bir açıklama yayınladı.

15 Ekim’de Yerevan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la, 17 Ekim’de ise Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini bildiren eşbaşkanlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla da görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

AGİT Minsk Grubu temsilcileri, Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile de bir araya geldi, ayrıca Dağlık Karabağ’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileriyle de görüştü.

Ziyaret sonrası yayınlanan açıklamada, “Eşbaşkanlar, AGİT dönem başkanının daimi temsicisinin himayesnde icra edilen gözlem misyonunun son derece önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Eşbaşkanlar, tarafları AGİT dönem başkanının daimi temsilcisi ile ekibinin faaliyetlerine tam destek vermeye ve denetim misyonunun olası engellerinin derhal ortadan kaldırmasını sağlamaya çağırdı.

Dışişleri Bakanları, yıl sonuna kadar eşbaşkanların himayesinde görüşmeye hazır olduklarını teyit etti” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/18/Ermenistan-Azerbaycan-Dışişleri-Bakanları-görüşme/167237

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