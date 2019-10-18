Ermenistan, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

rmenistan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından “Facebook”ta yapılan paylaşıma göre, 193 ülkenin katıldığı oylamada Ermenistan 144 olumlu oy kazandı.

Paşinyan, “Bu, uluslararası camianın, özellikle insan haklarının korunması alanında ülkemize olan çok büyük güveninin bir ispatıdır. Hepimizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan ise Ermenistan’ın, insan hakları alanında tüm ortaklarla çalışmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/18/Ermenistan-BM-İnsan-Hakları-Konseyi/167220

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