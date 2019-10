“20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu yapıldı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle Iğdır Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “1. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu” yapıldı

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde yapılan sempozyuma 100’den fazla bilim insanı katıldı.

Üç gün sürecek olan sempozyumda; Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi ile özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Aras nehrinin iki tarafında yoğunlaşan ve binlerce masum insanın öldüğü, milyonlarca insanın da mülteci durumuna düştüğü yıllar, bilim insanları tarafından belgelerin ışığında tartışılacak.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşmacılar Ermenilerin yaptığı soykırımdan ve sözde soykırım yalanından bahsederek, Ermenilerin yalanlarına inanan Avrupalılar 1918-1920 yıllarında Doğu Anadolu bölgesine 1992 yılında da Azerbaycan’ın Hocalı ve Karabağa şehirlerine baksınlar gerçek katliam ve soykırımı yapanların Ermeniler odluğunu görecekler “dediler.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Arslantürk Akyıldız; “Yaklaşık 100 yıl önce Kars, Iğdır, Nahcivan İrevan, Zengezur bölgelerinde yoğunlaşan Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonunda büyük vahşetler sergilenmiş, büyük acılar çekilmiştir. Bu vahim olayların 100. yılı dolayısı ile bir sempozyumla, olayların bilimsel bir zeminde tartışılmasının doğru olacağını düşündük. Zira Ermenistan ve Ermeni diaspora teşkilatları bu acılarla dolu yılları görmezlikten gelerek, Türkleri suçlayıcı çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu sempozyum ile iftiralarla dolu olan bu saldırılara, bilimsel zeminde cevap verilmesi amaçlanmıştır .Bölgede, bu acı olayların mağduru olan insanların torunları bulunmaktadır.

Sempozyuma katılan Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir,”Avrupa Ermenilerin yalanlarına inanacaktır. Çünkü işlerine gelmektedir. Biz yaşadıklarımızı tarihimizi iyi biliyoruz. Avrupalılarda biliyor. Ermenilerin ne olduğunu iyi biliyorlar. İşlerine geldiği için menfaatleri için bu yalanları kabul ediyorlar. Bir gün bizim haklılığımızda kabul edecekler.

Doç.Dr.Rafik Turan, Ermeniler çeşitli propaganda yöntemlerini kullanarak sözde soykırım iddialarını dünya gündemine taşıma çalışıyorlar Avrupa perlomotoların da kabul ettirmek, kararlar çıkartmak istiyorlar işte burada görüldüğü gibi Ermeniler bu bölgede birçok soykırıma ve katlıma imza atmışlardır. Burada görülen resimlerde de Iğdır’da yapılan katliamlar görülüyor işte bu belgelerde soykırımın ispatıdır.

Gazeteci yazar Eşref Uzundere,”Ben bu bölgede yapılan Ermenilerin katliamlarını kazılarla ortaya koyduk. Belgeli ispatlıdır. Ermenilerinde böyle bir ispatları varsa ortaya koysunlar. Avrupalılar Ermeni yalanlarına inanmasınlar biraz hümanist olsunlar. Doğu Anadolu bölgesinde 200 e yakın toplu mezar vardır. Kazıları fotoğrafladım hepsi ispatlıdır.”dedi.

Öğretim görevlisi Murat Yıldırım,”Ermeniler tarihleri boyunca yaşadıkları içinde bulundukları topluluklara millete karşı ihanet içinde olmuşlar isyanlar çıkarmışlar Bizans ve Cenevizlilere ihanet etmişlerdir. Bizans imparatoru iki Ermeninin yan yana olmaması emrini vermişlerdir.

Bizde de Sadıkı millet olan Ermeniler Osmanlı imparatorluğu döneminde ihanet etmişler isyanlar çıkarmışlardır.Türk milletine eziyet etmişlerdir. Ermeniler her zaman emperyalist devletlerin emrinde oldukları için her alanda Türk milletine her türlü kötülüğü yapmaya çalışmışlardır. Ermeniler Ölüleri her geçen gün çoğalan bir milletitir.1970 yılında 150 bin kayıptan bahseden Ermeniler bugün 1.5 milyondan bahsediyorlar. O dönemde göçe tabi tutulan Ermeni sayısı 815 bin çıvarındadır hepside gidecekleri yere varmışlardır. Ermeniler her zaman Türk milletine karşı her türlü kötülükleri yapmışlardır.”şeklinde konuştu.

Tuğba Karaduman,”Ermenilerin sözde soykırım iddialarına karşı şunu söyleyebiliriz en yakın tarih Hocalı, Karabağ’da yaptıkları soykırımlardır. Biz Ermenileri milleti sadıka olarak gördük. Biz Ermenileri öldürdüysek niye Ermeni birini sadrazam yaptık. İstanbul da kapalı çarşıda kuyumcular çarşısın da kuyumcu yaptık. Sözde soykırım iddialarına karşı ellerinde hiçbir belge yoktur.oma kemiklerini getirerek bize belge diye sunuyorlar. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Bunun ispatı da Iğdır da yapılan toplu kazılardır. Oba, Hakmehmet, Tuzluca Gedikli köylerinde toplu mezarların Ermenilerin eseridir. Asıl katliama maruz kalan Türk milletidir.”dedi.

Bildiriler kitaplaştırılacak

Sempozyuma, yurt dışından ve yurt içinden 300’e yakın bilim insanı bildiri göndererek katılma talebinde bulundu. Yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda 23’ü yurtdışından olmak üzere 110 bilim insanı sempozyuma davet edildi..

https://yesiligdir.com/haber/detay/25317

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...