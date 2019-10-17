Vatikan, “e-tespih” çıkardı!

Vatikan, “eRosary” adıyla çıkardığı tespihle teknolojiyle iç içe yaşayan gençleri Katolikliğe yönlendirmeyi istediğini söyledi.

109 dolara satın alınabilen e-tespih, istavroz çıkarma (haç işareti) hareketi yapıldığında devreye giriyor. E-tespihin, “Click to Pray eRosary” isimli bir dua uygulamasına bağlı olduğu, Katolik kullanıcıların dünya barışı için dua etmelerini ve Hristiyanlığın esaslarını düşünmeyi sağlayacağı da verilen bilgiler arasında.

E-tespihin bağlı olduğu uygulama, kişinin gün içinde ne kadar süre dua ettiğini takip ediyor ve e-tespihin nasıl kullanıldığına dair görsel ve işitsel bilgi içeriyor.

Geleneksel tespihten farkı ne?

Geleneksel tespihler, dua ve meditasyon için kullanılıyor. Tespihin taneleri, dua edildikçe çekiliyor.

Kullanıcılar, e-tespih kullanırken üç çeşit dua etme şeklinden birini seçebiliyor. Bunlar, standart tespih, Hristiyanlığın esaslarını düşünürken çekilen tespih ve tematik tespih olarak ayrılmış durumda.

E-tespih, 10 adet siyah akik ve hematit taneden ve hareketi tespit eden metal bir haçtan oluşmakta.

Uygulamanın basın açıklamasında “Bu proje, Katolik Kilisesi’nin ruhani gelenkleri ve teknolojik dünyanın en yeni gelişmelerini bir araya getiriyor” dendi.

Suya karşı dayanıklı ve Android ve iOS akıllı cihazlarla uyumlu e-tespihi geliştiren firma ise Tayvanlı GadgTek Inc.

Gençlere hitap etmeye çalışan Katolik Kilisesi

Bu e-tespih, Katolik Kilisesi’nin gençlere ulaşmaya çalışmak için ilk girişimi değil.

2018 yılında koyu bir Katolik gru, “Follow JC Go!” isimli bir uygulama yayınlamıştı. Uygulama, bir dönem çok popüler olan Pokemon Go’nun bir türevi. Bu uygulama, Pokemon’daki yaratıkların aksine Hristiyan azizlerini ve İncil’de bulunan karakterleri “yakalama” ve biriktirme üzerinden oynanıyordu.

https://www.habernediyor.com/bilim-teknoloji/vatikan-e-tespih-cikardi-h9324.html

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