Ermeni milletvekiliden Azeri milletvekiliye cevap: “Ermeniler bu toprakları atalarından devraldı, Azeriler ise göçebedir”

Sırbıstan başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birlik toplantısında Ermenistan Milli Meclis milletvekili Mikayel Melkumyan, sözde işgal altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili Azeri milletvekillinin iddialarına cevap verdi.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Azerbaycan’ın da parçalandığını hatırlatan Melkumyan, Dağlık Karabağ halkının, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nda belirtilen “kendi kaderini tayin hakkını” kullanrak bir halk oylaması ile kendi kaderini seçtiğini kaydetti.

Geçen 28 yıllar boyunca hem Ermenistan’ın, hem Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ ihtilafının barışçıl çözümü için AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkan ülkeleri Fransa, Rusya ve ABD’ye başvurduklarını hatırlatan Ermeni milletvekili, Azerbaycan’ın, saldırgan davranışlarıyla kendisi için yeni sorunlar yaratmak istemiyorsa meseleyi bu çerçevede ele alması gerektiğinin altını çizdi.



Bu topraklarda Ermenilerin eskiden yaşadığını, şuanda yaşıyor olduklarını ve daima yaşayacaklarını vurgulayan Melkumyan, Ermenilerin bu topraklarda yaşama hakkını çok eski zamanlardan gelen atalarından devraldklarını, Azerilerin ise dışarıdan gelen göçebeler olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/17/Ermenistan-Melkumyan-Azerbaycan/167167

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