Akillas Millas Heybeliada’da Adalı Yayınları’ndan çıkan son kitabını anlatıyor ve imzalıyor…

Akillas Millas’ın 1984 yılında Yunanistan’da yayımlanan ve Atina Akademisi tarafından ödüllendirilen kitabı “Heybeliada, Halki, Dimonisos” Adalı Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.

O günden bugüne arşivini zenginleştirmeye devam eden yazar Akillas Millas, resim, kartpostal, gravür ve belgeler toplarken, bir yandan da yitip gitmekte olan hemen her şeyin çizimini yaptı. Kitapta yer alan evlerin, sokakların, kıyı şeridinin, balıkların, teknelerin, vapurların, mezar taşlarının, kapıların ayrıntılı ve usta işi çizimleri geleceğe miras kalacak belki en önemli belgeler.

20 Ekim 2019 saat 14:00’de Heybeli Sahaf’ta (Lozan Zaferi Cad. No: 57), Heybeliada hakkında yazılmış en kapsamlı kitabın otuz beş yıllık serüvenini dinlemeniz ve kitabı imzalatmanız mümkün.

http://www.adalidergisi.com/cms/adalar-uzerine/adalardan-haberler/makale/2759/akillas-millas-heybeliada-da-adali-yayinlari-ndan-cikan-heybeliada-kitabini-imzaliyor?fbclid=IwAR2lvjfDr-w8-Spiyfw5DysglDXh7dXed8qH2PlrUdWvl5L7E5WsTsXm-Dg

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