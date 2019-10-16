Vanlı eğitmen İstanbul’da ‘Ali Paşa’yı anlattı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Vanlı eğitmen Aziz Saydut, İstanbul’da iki seans halinde ‘Ali Paşa’yı anlattı.

Vanlı eğitmen Aziz Saydut, İstanbul‘da iki seans halinde ‘Ali Paşa’yı anlattı.



İstanbul’daki bir üniversitede düzenlenen “Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Konferansı”na farklı bir çalışmayla katılıp Van’da 1900’lü yıllarda yaşanmış olaylar sırasında huzur ve sükuneti sağlamış olan Ali Paşa’nın dramatik hikayesini senfonik olarak seslendiren Aziz Saydut, salondakileri duygulandırdı. Saydut, hazin bir hikayesi olan “Arpa Ektim Biçemedim” adlı Van türküsünü de yine senfonik olarak yorumlaması ilgi odağı oldu.



Vanlı eğitmen Aziz Saydut, her türkünün muhakkak dramatik hikayesi olduğunu belirterek, “Ali Paşa’nın hikayesi daha farklıdır. Barışı sağlayıp, Van’daki milletler arasında huzur getirmesinden dolayı görevden alınıp Ermeni Komiteciler tarafından Gürcistan Batum sularında sırtından vurularak öldürülmesi Vanlıları derinden yaralamıştır. Tarihimizden mutlaka dersler çıkarmalıyız. Böyle bir etkinlikte bize fırsat verildiği için emeği geçı sunduğu için şükranlarımı sunarım” dedi. – VAN

Kaynak: İHA

https://www.haberler.com/vanli-egitmen-istanbul-da-ali-pasa-yi-anlatti-12532417-haberi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...