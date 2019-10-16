Nazi Ordusundaki Azeri Lejyonu’nun kurucusunu kahramanlaştıran Azerbaycan’dan Njdeh’e “Nazi” suçlaması

11 Ekim’de Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermeni asker ve devlet adamı Garegin Njdeh’i Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçladı.

Buna cevap olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Njdeh’in, Sovetler Birliği’ne karlı değil, Türklere karşı savaştığını hatırlattı.

Sovyetler Birliği’ne karşı savaşan Nazi ordusunda Ermeni, Gürcü ve Azeri Lejyonların mevcut olduğu bilinmekte. Garegin Njdeh’in, Ermeni Lejyonunda yer aldığına dair kesin bilgiler yokken, bugün Azerbaycan’da kahramanlaştırılan, ismi sokaklara verilen ve anısına heykeller yaptırılan Mehmet Emin Resulzade’nin, Nazi ordusuda Rusya’ya karşı savaşan Azeri Lejyonunun kurucularından biri olduğu kesin.

Bununla birlikte, ABD’li tarihçi Aleksander Dallin, Adolf Hitler’in, Ermeni ve Gürci Lejyonlarına pek güvenmediğini, en çok Azeri Lejyonuna güvendiğini aktarıyor. Rasulzade’nin, Kızıl orduya karşı sabotajcilar gönderidiği de tarihçiler tarafından belirtiliyor.

Asıl adı Garegin Ter-Harutyunyan olan Njdeh, 1 Ocak 1886 tarihinde Nahçıvan’ın Kznut (bugün Güznüt) köyünde dünyaya geldi. Tiflis’te eğitim alan genç Garegin, 17 yaşında Ermeni kurtuluş hareketine katıldı. Bu günden sonra Njdeh, Ermenistan’ın farklı bölgelerinin korunması ve kurtarılması uğruna savaşmayı bir daha durdurmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/16/Almanya-Azeri-Lejyon-Azerbaycan-Ermeni-Njdeh/167044

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