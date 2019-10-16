Moldova Parlamentosu’nda ilk kez Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını öngören yasa tasarısı gündeme getirilecek

Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı, ilk kez Moldova Parlamentosu’nun gündemine gelecek. Ermeni milletvekili ve Moldova Ermeni toplumunun önderi Gaik Vartanean, Moldova Parlamentosu’nun Dış Politika ve Avrupa Entegrasyon Komitesi oturumunda konuya değindi.

İleride Moldova Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına yönelik bir yasa tasarısının görüşüleceğini ve Moldova’nın da, Ermeni Soykırımı gerçeğini tanıyan AB ülkelerinin büyük çoğunluğuna katılabileceğini dile getiren Vartanean, bu girişime Türkiye tarafından olumsuz tepki verilebileceğine de dikkat çekti.

Ermeni milletvekili, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında mevcut anlaşmazlıkların temel sebeplerinden birinin de, Ermeni Soykırımı’nın Türkiye tarafından inkar edilmesi olduğunu da vurguladı.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Parlamentosu, 1915-1917 tarihlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere yaşatılanların, 1948 BM soykırım suçları sözleşmesindeki tanıma göre soykırım olduğunu, 2015 ve 1987 yıllarda kabul ettiği kararlarla onylamış, üstelik üye ülkeleri aynı şekilde Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırmıştı.

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