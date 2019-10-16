Efes Meryem Ana Kilisesi’nde Theotokos Bayramı Kutlandı

Selçuk Efes Antik Kentte bulunan Meryem Ana Kilisesi – Konsil Kilisesi – kalıntılarında 13 Ekim Pazar günü Theotokos Bayramı kutlandı.

Farklı dillerde yapılan ayin, İtalya Trento Şehri’nin Emeritus Başepiskopos Monsenyör Luigi Bressan tarafından yönetilirken Vatikan’ın Türkiye’deki Büyükelçisi Başepiskopos Monsenyör Paul Fitzpatrick Russel, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı ve İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierrablanca Gonzales ve İzmir Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Lorenzo Piretto eşlik etti. Hem Türkiye’de farklı şehirlerden hem de dört kıtadan gelen gruplar ve papazlar, Slovenya, İtalya (Napoli Dominiken Rosario kilisesi), Avusturya, Fransa, İspanya, Brezilya, Amerika, Hong Kong’tan – bu çok özel bayrama katıldılar.

Monsenyör Bressan verdiği vaazında “Şu an bulunduğumuz Kilise, bizi 431 yılının meşhur Efes Ekümenik Konsili’nin sona ermesine kadar, Mesih’in kurtuluştaki merkezi rolü hakkındaki açıklayıcı tartışmalara geri götürür. Konsil’de, gerçek Beden Alma gizeminin İsa’da oluştuğu, O’nda hem insan hem de tanrısal tabiatın olduğu beyan edildi. Sonuç olarak, Meryem’e ‘Tanrı’nın Annesi’ (Theotokos) adını vermiş olan gelenek, meşrulaştı ve tam olarak da beden alma gerçeğine dayanıyordu. Yaklaşık 200 episkopos burada toplandığında – dramatik oturumlardan sonra – 11 Ekim’de böyle bir gerçeği ilan ederek Meryem’in bu unvanı onaylandı. Halkın sevincinin büyük olduğunu biliyoruz. Tanrı’nın huzurunda tapınarak eğilip Meryem adına cesaret verici bu sevince katılıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse, 3. yüzyılın sonundaki bir papirüste yazılı olarak Meryem’e “Tanrı’nın Annesi” diye hitap eden ‘Senin himayene sığınıyoruz, ey Tanrı’nın Annesi’ ile başlayan ünlü dua” dedi.

1986 yılından beri Ekim ayının ikinci Pazar günü kutlanan Theotokos Bayramı, daha önce 1951 ve 1968 yıllarında Efes’te düzenlenen ayinlerle kutlanmıştı.

İzmir Göztepe mahallesindeki Notre-Dame de Lourdes Kilisesinin Korosu ayini renk katarken Alsancak Dominiken Notre-Dame du Rosaire Kilisesi’nin rahibi Frere Giuseppe ork çaldı.

Öğleden sonra ise ayine katılan katılımcılar Meryem Ana Evine gidirek tesbih duasında bulundular.(SAT-7 TÜRK/Nathalie Ritzmann)

http://haber.sat7turk.com/efes-meryem-ana-kilisesinde-theotokos-bayrami-kutlandi/

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