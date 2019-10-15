Yönetmen David Mackenzie: “Karabağ hakkında bir film çekecek olursak, Azerbaycan umrumuzda olmayacak”

ABD’li tanınmış film yönetmeni, yapımcısı, “Associated Television International” şirketin kurucusu David Mackenzie, Ermenistan’ı ve hatta Karabağ çatışmasını konu alan bir film çekmeye hazır olduğunu duyurdu.

15-16 Ekim tarihlernde Yerevan’da ilk kez başlayacak olan “Dünyayı değiştirerek” başlıklı film festivalini konu alan konferansta konuşan Mackenzie, “Filmimizde Ermenistan’ın tarih ve kültürüne değineceğiz, bunun bir parçası da Artsakh meselesidir. Bütün dünya, aslında neler olup bittiğini bilmeli. Örtbas etme, yaşananları ve bugün yaşanmaya devam edenleri saklama niyetimiz yok. Hiçbir sorunum yok, ve eğer biz, Artsakh savaşı hakkında bir film çekmek istersek, Türkiye ile Azerbaycan’ın ne düşüneceği umrumuzda olmayacak” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Sergey Sarkisov’un, Ermenistan’da yaşanan Kadife devrimi ve barışçıl protestoları konu alan “Seçim” adlı filmi, Festival kapsamında 15 Ekim’de Yerevan’ın “Moskova” sinema salonunda sinemaseverleriyle buluştu.

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