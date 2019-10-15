Süryani Birliği: Anlaşma olumludur ve Suriye krizinin çözümü için başlangıçtır – ANHA

Süryani Birliği Partisi, Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik tehdit ve saldırılarına, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim ile Suriye Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Devletin ve ilgili örgütlerin Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik tehdit ve saldırılarını engellemeleri gerektiğini belirten Süryani Birliği Partisi, Türk devletinin saldırılarının Suriye’deki bütün halklar için felaketler getirebileceğini ve uluslararası devletlerin huzur ve siyasi çözüm için çalışmalarını erteleyeceğini kaydetti.

Bütün dünyanın Türk devletinin son teknoloji silahları ve çete gruplarıyla birlikte gerçekleştirdiği vahşi saldırılarını gördüğünü kaydeden Süryani Birliği Partisi, “Sivillere yönelik katliamlar gerçekleştiriyor. Binlerce sivil köy ve kentlerinden göç etmek zorunda kaldı. Türk devletinin düşmanlığı bölgedeki bütün oluşumlara etkiliyor. Süryani, Aşûri, Keldani halkların hepsi sınır köylerdedir. Sınır bölgelerine yönelik bombardımanlardan dolayı göç ediyorlar” dedi.

Sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için çağrıda bulunan Süryani Birliği Partisi, “Suriye’deki bütün halklar arasında anlaşma sağlanmalıdır. Savaş meydanına dönüştürülen Suriye’deki krize bir sınır getirilmelidir.

Özerk Yönetim ile Suriye Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya dikkat çeken Süryani Birliği Partisi, “Rusya’nın arabuluculuğuyla Özerk Yönetim ve Suriye Hükümeti bir anlaşma yaptı. Anlaşma sınır bölgelerini kapsıyor. Askeri anlaşma başarılı olduğunda her iki taraf arasında siyasi çalışmalar için diyalog yolu açılacaktır. Bu anlaşma olumludur ve Suriye krizinin çözülmesi için bir başlangıçtır. Demokratik ve güçlü bir Suriye için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANHA

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