Kürtler ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliğinin önünde toplandı: Soykırımcı Türk’ün kanlı elini tutun (foto)

Ermenistan’da yaşayan Kürtler ABD’nin Yerevan Büyükelçiliği’nin önünde, Suriye’de Türkiye’nin düzenlenen askeri operasyonu protesto etti.

Soydaşlarının öldürülmesine, yaralanmasına ve yerinden olmasına sebep olan operasyonu kınayan Ermenistan Parlamento Milletvekili Ermenistan’daki Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Knyaz Hasanov konu hakkında şunları konuştu:

”Büyük devletlere bir kere kendi çıkarlarını, petrol ve mühimmat satışlarının menfaatlerini bir kenara koyarak, Türklerin kanlı ve soykırımcı elini tutup ‘yeter’ demeye çağırıyoruz. Yeter, siz her yüz yılda bir ülkenizdeki azınlıklara soykırım uyguluyorsunuz demeye çağırıyoruz.

Hasanov, diğer ulusların topraklarında devlet oluşturan Türkiye’nin, ulusal azınlıkları sınırlarının dışında, bu sefer Suriye’de öldürme hedefine ulaştığını vurguladı.

Sözüne devam eden Kürt Milletvekili “ABD makamlarının Kürt halkına yönelik yanlış tutumunu kınamak için bugün elçilik önünde toplandık. Uluslararası toplumun bu sessizliğini kınıyoruz. Savaşı durdurmak için herkesin çabalarını birleştirilmeli” ifadelerini kullandı.

Protestoya katılanlar ise “ayıp, ayıp” sloganlarını atıp Hasanov’un sözlerine katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/15/Kürt-ABD-Ermenistan-Türk/167011

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