Garbis Altınoğlu hayatını kaybetti

12 Eylül askeri darbesi döneminde cezaevinde kalan sosyalist hareketin önemli isimlerinden Garbis Altınoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

MUSTAFA YALÇINER: KİMSE ONUN DEVRİMCİLİĞİNE LAF SÖYLEYEMEZ

Mustafa Yalçıner, Altınoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Garbis Altınoğlu herkes gibi bir gün ölecekti ve öldü. Herkesten farkı Garbisin bir devrimci olmasıdır. Katılmadığım genellikle sol görüş ve tutumları vardı ama kimse onun devrimciliğine bir laf söyleyemez. Onu özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altınoğlu’nun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, “Garbis Altunoğlu öldü. Genç kuşaklar bilmez onu; o bir devrimciydi; 1978 Maraş Katliamı’nda direnişin simgesi. Adı unutulmayacak, kuşaktan kuşağa anlatılacak” ifadelerini kullandı.

“ERMENİ KÖKENLİ BİR KOMÜNİST OLMAM NEDENİYLE İŞKENCE KONUSUNDA DA AYRICALIKLIYDIM”

NTV’den Burak Cop’un 1 Eylül 2010’da yayımlanan söyleşide Altınoğlu, “Pek çok devrimcinin gördüğü işkenceleri, bir parça fazlasıyla ben de gördüm; Ermeni kökenli bir komünist olmam nedeniyle bu konuda da ayrıcalıklıydım” demişti. Sinop Cezaevinde 1987 ve 1988 arasında, 7 ay boyunca yeraltındaki bir hücrede tek başına tutulduğunu anlatan Altınoğlu, şunları söylemişti:

“Ölmemeyi nasıl başardığımı ben de merak ediyorum. Yakalandığım sırada (31 Aralık 1981) meydana gelen boğuşmada polisin elinde patlayan tabancadan çıkan mermi beni öldürebilirdi. Bunu ‘sadece’ sağ gözümü yitirmek suretiyle atlattım. 2 Şubat 1984’de sevk edildiğimiz Antep E-Tipi Cezaevi girişinde tek tip elbise giymediğim için vahşice dövüldüm. Ardından ağır bir rahatsızlık geçirdim ve uzun süre bir şey yiyemedim. 2 Mart’ta helikopterle Çukurova Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmasaydım, belki de ölebilirdim.”

GARBİS ALTINOĞLU KİMDİR?

Altınoğlu, 1946’da Amasya’da doğdu. 1960’lı yıllarda Proleter Devrimci Aydınlık grubundan ayrılarak İbrahim Kaypakkaya ile birlikte TKP-ML, ardından MLKP örgütünün kurucuları arasında yer aldı. 12 Eylül döneminde çok ağır işkencelere maruz kaldı. Altınoğlu, “Ortadoğu/Seçme Yazılar” (Belge Yayınları) ve “Hikmet Kıvılcımlı’nın Saptamaları Işığında Osmanlı ve Türkiye Tarihine Bakışlar” (Peri Yayınları) kitaplarını yazmıştı. (HABER MERKEZİ)

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