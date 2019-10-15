Ermenistan’daki Kürtler ABD Büyükelçiliği önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi: Türkiye’nin soykırım politikasını kınıyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

15 Ekim’de Ermenistan’ın Kürt toplumunun temsilcileri, ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği’nin önünde süper güçlerin Türk ordusunun Suriye’deki Kürtlere karşı saldırgan eylemlerine karşı ilgisizliğini kınayan bir protesto düzenledi. Armenpress’e göre Ermenistan’ın Kürt toplumu, ABD Büyükelçisine mesele üzerine ABD’nin dikkatini çeken bir mektup verdi. Kürdistan Komitesi başkanı Slo Drboyan, mektupta Türkiye’nin hava yollarını kapatmak ve Türkiye cumhurbaşkanının Kürtlere karşı yürüttüğü politikayı yasaklama yönünde adım atmak için taleplerini öne sürdüklerini söyledi. Ermenistan Parlamentosu’ndaki Kürt milletvekili Knyaz Hasanov da şunları ekledi: “Hepimiz, Türk makamlarının soykırımcı ve katil politikalarını kınıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki uluslararası topluluklara ve süper güçlere kendi üstün menfaatlerinden, petrol ve askeri ürün satmanın çıkarlarından vazgeçmeye, Türklerin kanlı ve soykırım elini tutmaya ve her 100 yılda bir farklı halklara karşı soykırım yapmanın yeterli olduğunu söylemeye çağırıyoruz.” Ermenistan Kamu Radyosu