Erdoğan’dan Baydemir hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa Eski Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe ile yapılan suç duyurusunda, Baydemir’in İngiltere’de yaptığı konuşmanın suç teşkil ettiğini belirtti.

Baydemir ne demişti?

Osman Baydemir, dün İngiltere’de BBC merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava’daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915’teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘Erdoğan’ı suçlayacak şekilde slogan attığı’

Söz konusu dilekçede, Baydemir’in bu sözleri sırasında orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayacak şekilde slogan attığı ve Baydemir’in söz konusu açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca, Baydemir’in “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak”la suçladığını, diğer şüphelilerin ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.