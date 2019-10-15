Buldan: İşgal değilse dilinizdeki fetih nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur” sözüne dikkat çeken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “İstila girişimini açıkça itiraf etmiştir. Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nereyi, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz?” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grubunda konuştu.

DUVAR – HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı harekatı işgal girişimi olarak niteledi ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Partisinin Meclis grubu toplantısında konşan Pervin Buldan, “Türkiye’nin tam da 9 Ekim komplosunun yıl dönümünde Kuzey Suriye’ye başlattığı askeri harekât ne yazık ki halklarımızı yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır” dedi. Buldan şöyle devam etti:

‘YAPTIĞINIZ KÜRTLERLE MÜCADELEDİR’

“Kürdüyle, Arabıyla, Ezidisiyle, Süryanisiyle, Alevisyiyle, Türkmeniyle; Kuzey Suriye halklarının bir arada yaşadığı ve ortak geleceği kurmaya çalıştığı Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına başlatılan bu işgal girişimi uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru değildir. Vicdani değildir. İnsani değildir. biz biliyoruz ki sizin tarih boyunca yaptığınız Kürtlerle mücadeledir. Ama şunu da unutmayın; Kürt halkı da sizin bu faşizminize karşı mücadele etmesini iyi bilir. Ve edecektir de. Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nitekim AKP Genel Başkanı da konuşmasında ‘İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur’ diyerek, istila girişimini açıkça itiraf etmiştir. Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nereyi, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz? Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz? Kuzey Suriye toprakları sizin babanızın tapulu malı değildir buradan bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

‘ÖLDÜRÜLEN XELEF SİVİLDİ VE SİYASETÇİYDİ’

“Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hevrîn Xelef, Türkiye devletinin sorumluluğu altında çeteler tarafından uluslararası yolda düzenlenen bir suikastla katledilmiştir. Hevrîn Xelef kadındı. Silahsızdı. Sivildi. Ve bir siyasetçiydi. Rojava’da halkların kazanımını yok etmeye yönelik sürdürülen askeri harekat sırasında bir kadın siyasetçinin suikastla katledilmesi tesadüf değildir. Kuzey ve Doğu Suriye’de özgür ve eşit yaşam ve toplum, kadınların öncülüğünde kuruluyor ve şekilleniyor. İşte saldırının hedefi aynı zamanda kadınlardır, kadın özgürlük mücadelesidir. Xelef’in anısı, mücadelesi bütün Ortadoğu ve dünya kadınlarına ışık tutacaktır. Türkiye’nin başlattığı operasyon Kürt halkının ve diğer halkların geliştirdiği demokratik yaşam iradesine bir saldırıdır. Demokratik yönetime bir saldırıdır. Barışa bir saldırıdır. Umuda saldırıdır.” (HABER MERKEZİ)