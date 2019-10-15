Amerikancılar

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Erkan Tan

SIRTINI ABD’ye yaslayıp da devlete meydan okuyanlar!..

Solcu görünümlü içimizdeki İsrail ve ABD köleleri, hatta İsrail’deki Siyonist Yahudiler, terör örgütünü korumak derdine düştüler… Sadece teröristlere değil, uzun vadede Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen ABD’ye, İsrail’e veAvrupa’ya da operasyon yapıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bunu da başaracaktır. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli işbirliğindeki güçlü Türkiye Cumhuriyeti, bu sonuçların alınmasındaki en önemli nedendir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.

SİYONİST LOBİ

PKK, bunların babalarının oğlu değil… Peki o zaman dertleri ne?

Geçen ay, BM’de Ermenistan temsilcisi, Ermeniler’in yeniden Türkiye’deki topraklarına gelmesi gerektiğini konuşuyor. Siyonist Yahudi lobinin ise “Vaat Edilmiş Topraklar” nedeniyle gözleri Türkiye’de… Hristiyanlara gelince… Ortodoksların gözü İstanbul’da… Katolikler İzmir, Efes, Selçuk, Hatay için hayaller kuruyorlar. Evanjelikler ise “Tanrıyı kıyamete zorlayıp “Hz. İsa’nın Mesih olarak yeniden gelmesi için bölgede büyük bir savaş peşinde…

Hepsinin merkezindeyiz! Yani; PKK, Avrupa’da ve ABD’de kimsenin umurunda değil. Suriye’de PKK devletçiği isteyenlerin asıl amacı, “Büyük İsrail” için bir hamle.

Bu nedenle PKK’nın arkasına sığınıyorlar… Batıda televizyon ve gazetelerdeki yorumcular, bağlı oldukları, beslendikleri lobilere göre konuşurlar, yazarlar….

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/erkan-tan/2019/10/15/amerikancilar

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