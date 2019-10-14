Türkiyeli Ermeni ve sosyalist Garbis Altınoğlu vefat etti

Sosyalist yazar Garbis Altınoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

DUVAR – 12 Eylül askeri darbesi döneminde cezaevinde kalan sosyalist hareketin önemli isimlerinden Garbis Altınoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Altınoğlu’nun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, “Garbis Altunoğlu öldü. Genç kuşaklar bilmez onu; o bir devrimciydi; 1978 Maraş Katliamında direnişin simgesi. Adı unutulmayacak, kuşaktan kuşağa anlatılacak” ifadelerini kullandı.

‘ÖLMEMEYİ NASIL BAŞARDIĞIMI BEN DE MERAK EDİYORUM’

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gören Gabris Altınoğlu, gençlik yıllarında İbrahim Kaypakkaya önderliğinde kurulan TKP-ML’de başladığı sosyalizm mücadelesini uzun yıllar sürdürdü. 12 Eylül askeri darbesinde tutuklanan Altınoğlu, işkenceye maruz kaldı.

NTV’den Burak Cop’un 1 Eylül 2010’da yayınlanan söyleşisinde Altınoğlu, “Pek çok devrimcinin gördüğü işkenceleri, bir parça fazlasıyla ben de gördüm; Ermeni kökenli bir komünist olmam nedeniyle bu konuda da ayrıcalıklıydım” demişti.

Sinop Cezaevi’nde 1987 ve 1988 arasında, 7 ay boyunca yeraltındaki bir hücrede tek başına tutulduğunu anlatan Altınoğlu, şunları söylemişti:

“Ölmemeyi nasıl başardığımı ben de merak ediyorum. Yakalandığım sırada (31 Aralık 1981) meydana gelen boğuşmada polisin elinde patlayan tabancadan çıkan mermi beni öldürebilirdi. Bunu ‘sadece’ sağ gözümü yitirmek suretiyle atlattım. 2 Şubat 1984’de sevk edildiğimiz Antep E-Tipi Cezaevi girişinde tek tip elbise giymediğim için vahşice dövüldüm. Ardından ağır bir rahatsızlık geçirdim ve uzun süre bir şey yiyemedim. 2 Mart’ta helikopterle Çukurova Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmasaydım, belki de ölebilirdim.”

Gabris Altınoğlu, “Ortadoğu/Seçme Yazılar” (Belge Yayınları) ve “Hikmet Kıvılcımlı’nın Saptamaları Işığında Osmanlı ve Türkiye Tarihine Bakışlar” (Peri Yayınları) kitaplarını yazmıştı.

Garbis Altunoğlu öldü. Genç kuşaklar bilmez onu; o bir devrimciydi; 1978 Maraş Katliamında direnişin simgesi. Adı unutulmayacak, kuşaktan kuşağa anlatılacak.. pic.twitter.com/qxX6sHZRJQ — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) October 14, 2019

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