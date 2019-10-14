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Mısır’daki tarihi kilise alev alev yandı

2019-10-14

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi’nde yangın çıktı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://www.internethaber.com/misirdaki-tarihi-kilise-alev-alev-yandi-video-galerisi-2056579.htm

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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