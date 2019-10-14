Ermenistan Dışişler Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden taşınmak isteyen Ermeniler için harekete geçti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve taşınmak isteyen Ermeni vatandaşlara yardım vermek için gerekli tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Naghdalyan’a göre, Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 3000 Ermeni var. Onlar genellikle çatışmaların yaşanmadığı Kamışlı ve Malikiye şehirlerinde yaşıyor.

Ermenistan’ın Şam Büyükelçiliği ile Halep Başkonsolosluğu’nun olağanüstü rejimde çalıştığını bildiren Naghdalyan, Kamışlı’daki ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki Ermenlerle her zaman yoğun temas halinde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını vurguladı.

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