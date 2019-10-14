Ermeni gençler, Dünya U18 Yaş Grubu Satranç Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya kazandı

Hindistan’ın Mumbai şehrinde devam eden Dünya U14, U16 ve U18 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi. Ermenistan’ın 8 temsilcisinden 2’si, madalya kazandı.

U18 yaş grubunda Ermenistan’ı temsil eden büyük usta Shant Sarkisyan gümüş madalya kazanırken, uluslararsı usta Artur Davtyan da bronz madalyaya layık görüldü. Bu yaş grubunda birinciliği ise Hintli satranç dehası Rameshbabu Praggnanandhaa kazandı.

U18 yaş grubunda Ermenistan’ı ayrıca kadın FIDE ustası Anna Khachatryan temsil etti. U16 grubunda Ermenistan’dan FIDE ustaları Mamikon Gharibyan ile Srbuhi Sarkisyan katılırken, U14 yaş grubunda ise Arsen Davtyan, Alex Sahakyan ve Astghik Hakobyan Ermenistan’ı temsil etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/14/Ermeni-Dünya-Satranç-Şampiyonası/166880

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