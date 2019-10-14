Dünyaca ünlü besteciler Yerevan’da bir araya gelecek

Ermenistan’ın Devlet Senfoni Orkestrası’nın inisiyatifi ile 1-9 Kasım tarihlerinde başkent Yerevan’da “Çağdaş Klasikler” başlıklı besteciler festivali düzenlenecek.

Qigang Chen, Krzysztof Penderecki, Alexey Shor, Georgs Pelecis, Alexsander Tchaikovsky, Karl Jenkins gibi dünyaca ünlü çağdaş besteciler, proje kapsamında dünyanın dört köşesinden Yerevan’a gelecek, yaşayan en büyük Ermeni besteci Tigran Mansuryan da proje kapsamında onlara katılacak.

Festivalin her gününde ayrı bir bestecinin eserleri, dünyaca ünlü müzisyenler tarafından seslendirecek. Günler önce vefat eden ünlü Gürcü besteci Giya Kancheli’nin anısına da bir konser düzenlenecek.

Ermenistan Devet Senfoni Orkestrası ile Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilecek konserlerde orkestra şefliğini, Sergey Smbatyan, Eduard Topchyan, Karl Jenkins ve Krzysztof Penderecki üstlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/14/Ermenistan-Çağdaş-Besteciler-Festivali/166867

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