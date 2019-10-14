Cübbeli Ahmet Ermenileri kızdırdı

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Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir konuşmasında ‘Ermeni dölü’ ifadesini kullandı. Ermeniler Ünlü’ye tepki gösterdi.

Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde ‘Ermeni dölü’ dedi. Ermeniler bu söze kızarak Ünlü’yü eleştirdi.

Ünlü’nün konuşması şu şekilde;

Bir tanesinin sözde üniformaları vardı hani neredeler sözde bayrakları vardı neredeler Amerika onlara tüyo vermiş sakın sivillere dokunmayın. O ne biliyor musun? PKK’ya mesaj veriyor; Kılık kıyafetinizi çıkarın, sivile bürünün, kalabalık yerlere girin kendinizi kaybedin ki size bir şey olursa ben de sivillere yapıyorum diyebileyim diye. Bir tane çapulcu zındık, Ermeni döllerinden bir tane ne üniforması kaldı, ne bayrağı, ne sancağı… Hani çıksanıza erkekseniz, ne erkeği bunlar ya etek bile giydiler.

İşte ünlü’ye gelen tepkilerden bazıları;

https://www.superhaber.tv/cubbeli-ahmet-ermenileri-kizdirdi-haber-232373

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