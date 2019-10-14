1915 Soykırımı’nın mağduru olan İstanbullu Ermeni sporcu Shavarsh Chrisyan’ın büstü Yerevan’da açıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

1915 Soykırımı’nın mağduru olan Ermeni sporcu Shavarsh Chrisyan’ın büstü, Ermenistan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Enstitüsü’nün binasının önünde açıldı.

Armenpress’e göre Ermenistan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Enstitüsü’nün Rektör Vekili David Khitaryan, Shavarsh Chrisian’ın Ermeni atletik hareketindeki paha biçilmez rolünü vurguladı.

Ermenistan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Enstitüsünde Spor Gazeteciliği ve Satranç Bölümünde Chrisyan adında bir oditoryum da bulunmaktadır.

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