150 Yıllık Kilise Bitcoin İle Satılıyor!

150 yıllık bir İngiliz kilisesi, 1,5 milyon dolar veya buna eşdeğer Bitcoin (BTC) ile satışa çıkartıldı.

Önde gelen İngiltere merkezli bir online emlak satış platformu olan Rightmove üzerindeki ilanagöre, 18. yüzyıla ait kilise daha sonradan yedi yataklı odalı bir özel mülke çevriliyor ve ödeme için de Bitcoin kabul edilmekte.

Mülkün itibari para olarak değeri 1,5 milyon dolar olarak belirlendi ancak Bitcoin fiyatında piyasa şartlarına ve piyasa fiyatına göre değişiklik olabileceği ve satış anında bunun belirleneceği vurgulanmakta. Bu yazının kaleme alındığı an itibariyle mülkün BTC üzerinden satışı için yaklaşık 183 Bitcoin gerekmekte.

Bitcoin İle Ev Satın Almak Mümkün

1871 yılında kurulan ve daha sonra özel mülke çevrilen yapı Durham bölgesindeki St. Laurence Kilisesi olarak da bilinmekte. Aslında Bitcoin’in popüler olması ile birlikte birçok buna benzer örnek de görülmeye başlandı. Bitcoin sadece finansal sektörde kullanılan bir varlık olmaktan çıktı ve ev, araba ve birçok hizmet için kullanılmaya başlandı.

2018 yılında sadece Bitcoin odaklı ve Bitcoin ile fonlanan Aston Plaza da bu konuda uzun süre kripto para piyasasının gündeminde kalmıştı. Proje büyük sükse elde etse de, Ocak ayında bunun durdurulduğu ortaya çıktı. Yine Aston Plaza’nın daha önceden yapılan stüdyo dairelerinin satılığa çıkartıldığı ve yaklaşık 325 milyon dolarlık fonlamanın Bitcoin ile elde edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

https://coin-turk.com/150-yillik-kilise-bitcoin-ile-satiliyor

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...