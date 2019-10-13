Perşembe’deki Yason Kilisesi Papaz Evi restore ediliyor

Yason Yarımadası’nda bulunan ve 1869 yılında inşa edilen Yason Kilisesi’nin yanındaki Papaz Evi’nin aslına uygun olacak şekilde restorasyon çalışmaları başladı.

ORDU- Ordu il merkezine ortalama 16 kilometre mesafede bulunan Perşembe ilçesindeki doğal sit alanı statüsündeki Yason Yarımadası’nda bulunan ve 1869 yılında inşa edilen Yason Kilisesi’nin yanındaki Papaz Evi’nin aslına uygun olacak şekilde restorasyon çalışmaları başladı. Mitolojiye göre bu yarımadaya Kaptan Yason liderliğinde Argonotlar Herkül ile altın postu aramak için geldiler.

Ağırlıklı olarak Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği Çaytepe Köyü sınırları içindeki Yason Yarımadası, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada özelliği taşıyor.

Yason Yarımadası’nı turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Yason Kilisesi’nin yanındaki Papaz Evi’ni de restore altına aldıklarını ifade ederek burasının yurt içi ve dışında tanıtımına başladıklarını, THY led ekranlarına yarımadanın resmini koyduklarını söyledi.

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