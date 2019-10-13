İkinci Dünya Savaşı’na katılan Kürt Şair’den Trump’a “Normandiya” yanıtı: O daha doğmamıştı ne bilsin?

İkinci Dünya Savaşı’na katılan 90 yaşındaki Koyeli Kürt şair Ahmed Dilzar, Rûdaw TV’de Hiwa Cemal’in sunduğu programa konuk oldu.

Kürt Şair Ahmed Dilzar, ABD Başkanı Trump’ın “Kürtler İkinci Dünya Savaşı’nda ve Normandiya’da bize yardım etmediler” sözlerine, “Kürtler yardım etti, çok da dirençliydiler. Trump daha doğmamıştı ki ne bilsin?” şeklinde yanıt verdi.

Hiwa Cemal’in, “Şimdi size İkinci Dünya Savaşına şahit olmuş biri olarak şunu sormak istiyorum, ABD Başkanı ‘Kürtler Normandiya Savaşında bize yardım etmedi’ ifadeleriyle sorduğu soruya Dilzar şöyle devam etti:

Kürtler yardım etti ve çok da becerikliydiler. ABD Başkanı o zaman daha doğmamıştı bu yüzden bilmiyor. Kürtlerin savaşa katıldığını bilmiyor. Ayrıca, aramızda kalsın ama o adamın aklı başında değil. ABD Başkanı’nın. Her dakika başka bir karar verip cayıyor. “Türkiye Suriye’ye saldırırsa ekonomisini yerle bir ederim” dedi. Hiçbir şey de yapmadı. Daha önce de İran’ı vuracağım bilmem ne dedi ki bu çok tehlikeliydi. Çünkü İran’ı vursaydı o da tüm Kürdistan’ı yerle bir ederdi.

Ahmed Dilzar, Irak’ta İngilizlerin kurduğu Livi Ordusunda yer aldığını, Kürtlerin bu orduda Süryanilerle birlikte aktif yer aldıklarını söyledi.

Dilzar, “Ben 28 Şubat 1943’te bu orduya katıldım. Ordudaki numaram 8 bindi. Orduda yaklaşık 9 bin Kürt vardı ama Süryaniler daha çoktu ve sayıları 9 bini geçiyordu. Elbette Araplar da vardı ve ordumuzun merkezi Habbaniye’ydi” dedi.

Rûdaw TV

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