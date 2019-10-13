Erdoğan Merkel’e çattı: Nein! NATO’ya aldınız da benim mi haberim yok?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. “Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu” diyen Erdoğan, görüşmede Alman Şansölye’ye “Merkel’e ‘biz sizinle müttefik değil miyiz?’ dedim. ‘Terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim haberim mi yok’ dedim” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra ülkemiz içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu gördük. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayarak şuurunu kaybetmiş ülkeler çıktı. Ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosuyla tehdit edenlere rastlıyoruz. Her şeyden önce bu konunun öneminin hala anlaşılamadığını görüyoruz. Merkel’e de söyledim; “Bunu nasıl izah edeceksiniz” dedim. “Biz sizinle NATO‘da müttefik miyiz, değil miyiz? Terör örgütünü NATO’ya aldınız da bizim mi haberimiz yok” dedim. Bizden yana mısınız, terör örgütünde yana mısınız? Terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. ABD 30 bin TIR araç, gereci terör örgütüne gönderiyor. Biz şu anda Suriye’de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Biz de Adana Mutabakatı‘yla Suriye’ye girdik.Bu tacizlerden, bu teröristlerin saldırılarından gına geldi. Türkiye’yi bu tür tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

“NEIN, NEIN’ DİYORLAR”

Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin-güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında ara buluculuk yapmaya talip olanlar var. Bunlar nasıl başbakan, devlet başkanıdır anlamak kolay değil. Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye’nin karşısında bir terör örgütü var. Siz terör örgütüyle Türkiye’yi mi masaya davet ediyorsunuz. Sonra “Nein, nein” diyorlar. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Biz bu işe bir hafta, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmasını yapıyoruz. Türkiye’de bunların inlerine girdik. Uzantı güneye kadar. Suriye’de rejim bunların haklarından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Rejimin böyle bir durumu yok. Irak’ta da durum berbat. Biz Irak’la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı konuşuyorlar, arkamızdan farklı konuşuyorlar. İsim vermek istemezdim ama canım yanıyor. Neymiş, Kürtmüş. Benim Kürdü şusu busu ilgilendirmez. Bizim teröriste bakışımızla, insana bakışımız ayrıdır. Biz ırkçı değiliz.

“BORİS JOHNSON‘A DA, MERKEL’E DE SÖYLEDİK”

Bunların hepsini anlattık. Ama bir söz var ya konuş konuş fayda gelmiyor. Bu durum içinde biz, dini azınlıkları bir kenara koymadık. Onlara da gereken bütün hassasiyeti gösterdik. Ermeni Patrikliği, Kadim Süryani Kilisesiaçıklamalarını yaptı. Bu tablo içinde bu günlere geldik. Teröristlerle masaya oturarak kendimizi inkar edecek değiliz. Bu bizim ne karakterimize, ne cibilliyetimize, ne tarihi duruşumuza uymaz. Onlar 30 km derinlik ve o havzayı terk edene kadar devam edecek. Dün İngiltere Başbakanı’na, bugün Almanya Şansölyesi’ne söyledik.”

http://www.haber7.com/dunya/haber/2905865-erdogan-merkele-catti-nein-natoya-aldiniz-da-benim-mi-haberim-yok/?detay=2

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