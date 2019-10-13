Brunson’ın duasını aldı, YPG’yi yorumladı: Türkiye sınırından çekilmesini umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, YPG’nin Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti.

Washington’da seçmenlerle buluşan Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Toplantıya Türkiye’de 2 yıl boyunca hapiste kalan Pastör Andrew Brunson da katıldı.

Trump Aile Araştırma Konseyi Başkanı Tony Perkins ve Brunson’ın arasında dua etti.

Geçen yıl “Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını” ifade eden Trump bu sefer de “Türkiye ile YPG arasında kaldığını” söyledi.

Trump, “Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız” dedi.

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Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, “Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye’yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi.” ifadesini kullandı.

“Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor”

Trump, “Kürtler (YPG) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun” diye konuştu.

ABD Başkanı, “Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor” diye konuştu.

ABD’den Suriye’deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump’ın, Suriye’de “acı çeken” etnik ve dini azınlıkların korunmasına çok önem verdiği belirtildi.

Söz konusu yardımın, Suriyeli insan hakları savunucu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve rehabilitasyon süreçleriyle uğraşan yardım kuruluşlarına gönderileceği bildirildi.

Independent Türkçe, AA

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