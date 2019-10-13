Aras Özbiliz: “Beşiktaş’taki temel sıkıntı başkan değil, hocaydı”

Beşiktaş’ta bir türlü istenileni veremeyen ve sezon başında ülkesi Ermenistan’ın yolunu tutan Aras Özbiliz, Beşitaş’ta foma giymeme nedenini Şenol Güneş olarak gösterdi.

Ajans Beşiktaş – İşte Aras Özbiliz’in Rus TV kanalı Sport 24’e yaptığı açıklamalar:

“Beşiktaş’ta yalnızca 5 maça çıkabildim. Daha ne diyebilirim ki? O dönem S.Moskova’da kalmamın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, çünkü kulübün bana ihtiyacı olmadığı açıkça söylenmişti. Böyle bir durumdayken Beşiktaş teklif yaptı, ben de değerlendirdim.”

“Beşiktaş’taki temel sıkıntı başkan değil, hocaydı. Kendisi, benimle ne yapacağını bilmiyordu ve diğer futbolcuları oynatıyordu. Neden böyle olduğu hakkındaysa hiçbir fikrim yok.”

https://www.ajansbesiktas.com/aras-ozbiliz-besiktastaki-temel-sikinti-baskan-degil-hocaydi-48676h.htm

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